El BNG de Lalín muestra su preocupación tras recibir numerosas quejas de vecinos que aseguran que, desde el mes de febrero, se vienen produciendo actos vandálicos en los coches estacionados en calles del casco urbano. Los últimos casos que trascendieron se produjeron el pasado fin de semana en la calle de la Estación de autobuses, donde aparecen vehículos con ralladuras y daños en la chapa y en Álvaro Cunqueiro, con un coche con tres ruedas rotas.

El BNG pide medidas contra actos vandálicos y daños en vehículos

Las personas que se dirigieron a la formación nacionalista informaron de que los daños nos sus vehículos se produjeron incluso durante el día como es el caso de las ralladuras en la calle de la Estación, «lo que incrementa la preocupación por la impunidad con que parecen actuar los autores de estos hechos». Su Responsable Local, Mari Fernández, advierte que estas situaciones se repiten con frecuencia y están generando malestar, preocupación y sensación de inseguridad entre quien vive o estaciona en ciertas zonas y dice que presentaron denuncias ante la Guarda Civil.

El BNG consideran inadmisible que se produzcan este tipo de actos en la villa e instan al gobierno municipal a actuar con urgencia, reforzando la vigilancia y animan a los afectados a denunciar este tipo de hechos.