El BNG exige el servicio de barcaza todos los días del año, como dice la ley

El BNG denuncia la situación de la barcaza de Portodemouros y exige su mantenimiento las 24 horas todos los días del año, «tal como recoge la legislación». Militantes y cargos orgánicos, junto a vecinos de ambas orillas, se citaron el fin de semana en el embarcadero de Loño para protestar por la interrupción del servicio, anunciada por Naturgy para todo el mes de octubre, previsión que no se está cumpliendo.

Los alcaldes de Arzúa y Santiso, Xoán Xesús Carril y Manoel Adán, y el portavoz municipal de Vila de Cruces, Álex Fiúza, aluden al «agravio comparativo» que supone no disponer de información veraz sobre el funcionamiento de la barcaza. «Hay personas que están haciendo un recorrido de 20 minutos por carretera cuando el servicio está operativo por culpa de una información incorrecta proporcionada por la empresa», lamenta Fiúza.

Asimismo, el Bloque denuncia «pasividad» de Naturgy y de la Xunta de Galicia ante el estado de «inseguridad» en que se hallan los accesos al ferri. Las diputadas Ariadna Fernández e Iria Carreira exigirán «un mayor compromiso» en el Parlamento Galego.