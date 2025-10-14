El BNG acusa al PP del uso partidista de los alcaldes de barrio

El BNG de A Estrada manifiesta su firme rechazo por la utilización partidista de canales y herramientas creadas para la gestión municipal y la atención de las parroquias por parte de su alcalde, Gonzalo Louzao, con especial mención al uso que este da los llamados alcaldes de barrio. Los nacionalistas exigen «el cese inmediato de cualquier uso partidista de las herramientas de comunicación, así como la convocatoria de una comisión informativa municipal», entre otros puntos. También recordaron que la «transparencia y protección de los espacios de participación ciudadana es fundamental para la democracia local».