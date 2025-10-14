Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Billar Lalín brilla en el XXVI Trofeo San Froilán 2025

REDACCIÓN

Lalín

El Billar Lalín obtuvo este fin de semana un rotundo éxito durante su participación en el Open Autonómico de Billar a Tres Bandas y el XXVI Trofeo San Froilán 2025. Luis González, en tercera ronda, alcanzó los octavos de final de la competición donde fue superado por el número 2 del ranking gallego, Gustavo Varela. De igual forma, su compañero Juan Rey protagonizó el mejor partido del torneo lucense llegando a los cuartos de final donde le esperaba José Manuel Manteiga, número uno del ranking gallego y finalmente vencedor del Open. Antonio Fuentes y Francisco Eiriz completaron la expedición lalinense a Lugo.

