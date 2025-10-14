El Billar Lalín brilla en el XXVI Trofeo San Froilán 2025

El Billar Lalín obtuvo este fin de semana un rotundo éxito durante su participación en el Open Autonómico de Billar a Tres Bandas y el XXVI Trofeo San Froilán 2025. Luis González, en tercera ronda, alcanzó los octavos de final de la competición donde fue superado por el número 2 del ranking gallego, Gustavo Varela. De igual forma, su compañero Juan Rey protagonizó el mejor partido del torneo lucense llegando a los cuartos de final donde le esperaba José Manuel Manteiga, número uno del ranking gallego y finalmente vencedor del Open. Antonio Fuentes y Francisco Eiriz completaron la expedición lalinense a Lugo.