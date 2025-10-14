El Billar Lalín brilla en el XXVI Trofeo San Froilán 2025
REDACCIÓN
Lalín
El Billar Lalín obtuvo este fin de semana un rotundo éxito durante su participación en el Open Autonómico de Billar a Tres Bandas y el XXVI Trofeo San Froilán 2025. Luis González, en tercera ronda, alcanzó los octavos de final de la competición donde fue superado por el número 2 del ranking gallego, Gustavo Varela. De igual forma, su compañero Juan Rey protagonizó el mejor partido del torneo lucense llegando a los cuartos de final donde le esperaba José Manuel Manteiga, número uno del ranking gallego y finalmente vencedor del Open. Antonio Fuentes y Francisco Eiriz completaron la expedición lalinense a Lugo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove