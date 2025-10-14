Bicicletada y merienda popular de Coto Manguelo
Este domingo 12 de octubre la Asociación Cultural Coto Manguelo celebró su bicicletada de Orazo a Gres (Vila de Cruces). Los asistentes, en torno a una treintena de personas, pudieron disfrutar de las rutas y de una comida de convivencia en el lugar de destino. Una vez más, la iniciativa, recuperada por la nueva directiva, contó con gran acogida.
