Arranca la humanización de la Praza de Galicia
Se iniciarán en la calle Don Nicolás, dejando A Farola para el 2026
REDACCIÓN
Hoy comienzan las obras de reforma y humanización de la Praza de Galicia, lo que implicará el cierre definitivo al tráfico del primer tramo de la calle Don Nicolás, entre Calvo Sotelo y Marqués de la Vega de Armijo.
El alcalde, Gonzalo Louzao, señaló que las dos primeras semanas se centrarán en este tramo, retirando el pavimento tras el vallado y dejando la zona peatonal. Los trabajos continuarán por Marqués de la Vega de Armijo, San Paio y 56, reservando A Farola para comienzos de 2026. El objetivo es que la obra no interfiera con la campaña de Navidad ni con los recorridos de las cabalgatas de Papá Noel y Reyes. por lo que el tráfico en la rotonda de Praza de Galicia se mantendrá hasta después de las fiestas.
El proyecto tiene un plazo de seis meses y un presupuesto de 1.037.607,80 euros, financiados entre Concello y Diputación de Pontevedra, que aportará 807.000 euros a través del Plan Extra.
