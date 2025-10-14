Un año de CIS: 228.115 citas presenciales, 52.050 telefónicas y 4.330 en domicilios

El Centro Integral de Saúde de Lalín (CIS) realizó en su primer año de funcionamiento un total de 284.500 actos de carácter sanitario. La infraestructura situada en el Alto de Vales gestionó en estos doce meses exactamente 228.155 citas presenciales, además de 52.050 telefónicas y otras 4.330 en domicilios. Según el informe elaborado por el Sergas, de este cómputo, 23.113 corresponden a especialidades de Cardiología, Neumología, Oftalmología, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Rehabilitación, Traumatología y Ginecología. Otras 31.797 se ciñen al servicio de urgencias.

El mayor número de consultas realizadas se produjo en los despachos de los facultativos de cabecera en la modalidad de asistencia no urgente, donde se concentran 103.618. Este número se desglosa en 63.224 presenciales, 39.984 telefónicas y 410 en domicilios. A continuación aparecen las consultas del servicio de enfermería, con 71.781 consultas, de las que 63.666 fueron realizadas al paciente en persona, otras 5.438 se atendieron por teléfono y las restantes 2.677 en hogares. Además, los profesionales de Pediatría prestaron asistencia a un total de 11.199 consultas presenciales, 3.772 telefónicas y 22 domiciliarias.

Por especialidades, en el complejo sanitario de la cabecera comarcal dezana se realizaron unas 13.000 pruebas radiológicas; 1.402 consultas de Cardiología; 1.265 de Oftalmología; los rehabilitadores atendieron, 1.659; la Unidad de Salud Mental, 2.604; Ginecología, 2.578; Traumatología, 449 y Neumología, 237. Además, las matronas atendieron 7.808 consultas (5.978 presenciales y otras 1.830 telefónicas) en Fisioterapia fueron en concreto, 18.907, Trabajo Social (2.352)), Odontología (2.637), Nutrición (2.367) y Farmacia (1.958).

Por último, en lo que respecta a cuestiones relacionadas en exclusiva con funciones administrativas en el balance difundido por el servicio autonómico de salud constan 1.256.

Casi un centenar de salidas a hogares al mes por urgencias

El servicio de urgencias del complejo sanitario lalinense registró durante estos doce meses un total de 30.632 citas de carácter presencial y a mayores otras 1.165 en las que los facultativos se desplazaron desde el PAC a un domicilio para atender una urgencia. Estamos hablando en términos absolutos de 2.649 consultas mensuales, mientras que las relativas a las de los hogares del paciente fueron cerca de un centenar cada 30 días. El CIS comenzaba su actividad el 14 de octubre del año pasado tras una inversión de 13,5 millones de la Xunta más los 500.000 euros del Concello. Da cobertura a un área de 35.000 habitantes y cuenta con 57 consultas del centro de salud, más servicios hospitalarios, HADO, PAC y 061. Con estas nuevas instalaciones se reforzó la atención a los vecinos de Lalín, Agolada, Dozón, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces evitando desplazamientos al Clínico de Santiago al incorporar nuevas especialidades.