Los vecinos de Camba celebran su IV Rodeiría de Outono
Organizada por el colectivo O Falar das Pedras, Camba celebró anteayer su IV Rodeiría de Outono en el parque de la calle Gumersindo Areán. Tras una caminata por la Ruta dos Muíños hubo sesión vermú y una comida intergeneracional. Ya por la tarde se programaron actividades infantiles, campeonatos de naipes, sesiones de karaoke y una velada musical.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil