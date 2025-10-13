Los vecinos de Camba celebran su IV Rodeiría de Outono

Organizada por el colectivo O Falar das Pedras, Camba celebró anteayer su IV Rodeiría de Outono en el parque de la calle Gumersindo Areán. Tras una caminata por la Ruta dos Muíños hubo sesión vermú y una comida intergeneracional. Ya por la tarde se programaron actividades infantiles, campeonatos de naipes, sesiones de karaoke y una velada musical.