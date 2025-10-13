¿El último Pilar de Torres en Lalín?

Fue la comidilla, ayer, durante la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Lalín. ¿Dejará Marcos Torres de ser párroco de Lalín para hacerse cargo de Melide?, era la pregunta que algunos se hacían en las inmediaciones del templo lalinense mientras el sacerdote, ajeno al asunto, se afanaba en que todo estuviera en su sitio durante el acto religioso en honor a la Virgen del Pilar. Incluso no falto quien se atrevió a tantear al presbítero para sonsacarle la confirmación de su nuevo destino

Preguntado por el tema, el joven sacerdote lalinense declaró a FARO que «eso se comenta pero aún no hay nada oficial. No tengo ningún nombramiento ni nada», aunque también deslizó que «me dijeron que si se decidía algo, me lo confirmarían en estos días y se haría público esta misma semana», dejando abierta la posibilidad de que su nuevo destino sea la Unidad Pastoral de Melide y Santiso, perteneciente a la Diócesis de Lugo. Algunas fuentes apuntan a que el actual párroco de esta unidad pastoral podría haber solicitado el relevo ante sus actuales problemas de salud, por lo que el cambio de titular sería inminente.

Trayectoria

El todavía párroco de Lalín cuenta con una trayectoria vinculada tanto al obispado de Lugo como a las distintas parroquias de su municipio natal. Marcos Torres Gómez tiene nació en Lalín hace 4 décadas y es el mayor de cuatro hermanos. Fue ordenado el 19 de marzo de 2010 y nombrado administrador parroquial de Santa María das Dores de Lalín el 5 de febrero de 2017, cargo en el que relevó al jubilado Manuel Salgado, que llevaba desde 1989 en el cargo. Además de la iglesia de Lalín, el joven presbítero tiene a su cargo las feligresías de San Miguel de Bendoiro, Santa María de Donramiro, Santa Baia de Donsión, San Miguel de Goiás, San Martiño de Prado, San Román da Veiga y Santa María de Xaxán. En febrero del año pasado asumió también las feligresías de Santa María de Filgueira y Santo Adrao de Moneixas. Junto a los estudios eclesiásticos, está en posesión de un Máster de Comunicación realizado en Madrid y es consejero titular de Deza-Trasdeza en el XIV Consejo Presbiteral. Fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco en 2016.

Por último, Marcos Torres se convirtió en el verano de 2016 en el primer sacerdote presidente del Club Deportivo Lalín, el equipo de su localidad natal. Dos años después abandonó el cargo reconociendo públicamente no ser «la persona ideal» para dirigir a la entidad del Cortizo. De igual forma, Torres perteneció al Comité Directivo del Partido Popular Gallego con apenas 19 años. Y también ejerció como árbitro de fútbol durante tres temporadas.