La Diputación lleva a Rodeiro los talleres +Reto Dixital

La Diputación de Pontevedra continúa hoy lunes 13 de octubre en Rodeiro con la programación de los casi 70 talleres de capacitación tecnológica del programa +Reto Dixital, con tres nuevas actividades en las que participarán 36 vecinos y vecinas del municipio. El objetivo de esta iniciativa es formar a personas mayores de 50 años para facilitar su acceso a los servicios públicos, aumentar su autonomía en la gestión de trámites cotidianos y mejorar su calidad de vida mediante el aprendizaje de competencias digitales.

Las sesiones, que se celebran en el Centro Cultural Manuel Llamazares, abordarán el uso de aplicaciones electrónicas del Sergas y TELEA (13 y 14 de octubre), la banca móvil y las compras en línea (20 y 21), y el manejo de redes sociales (27 y 28). Con un presupuesto de 30.000 euros, el programa llega a 23 municipios de la provincia con reto demográfico.