Avería en el semáforo del cruce de la calle San Paio
La señal de tráfico lleva sin funcionar desde el martes | La Policía Local confirma que se está reparando
REDACCIÓN
Transeúntes y vehículos de A Estrada se encontraron esta semana con dificultades para mantener la seguridad vial en el cruce entre la calle 25 de Xullo y la rúa San Paio. El motivo del caos tuvo que ver con el mal funcionamiento de los semáforos en ambas vertientes del cruce. Las señales lumínicas que regulan el tráfico en la zona estuvieron dando problemas desde el martes, según explican los conductores que, al circular diariamente por la zona, se encontraron con el semáforo apagado en varias ocasiones durante toda la semana.
Desde la Policía Local de A Estrada confirman la avería, aunque desconocen los motivos de esta. Con todo, comparten que ya se han puesto en marcha las gestiones pertinentes para la reparación, si bien no hay una fecha concreta para su puesta en funcionamiento de nuevo.
Mientras, desde el órgano de seguridad municipal advierten de que se aumente la atención y precauciones en este punto, pero manifiestan que la falta de semáforos en activo no debería generar demasiado inconveniente para el tráfico si los tanto peatones como vehículos respetan las normas de circulación y seguridad vial, ya que este cruce funcionó durante muchos años sin esta señal lumínica.
