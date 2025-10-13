Las aportaciones a planes de pensiones se sitúan por debajo de 1.000 euros al año

El escenario actual presagia un cambio de modelo o el fin de los planes de pensiones, un producto al que recurren numerosos ciudadanos para llenar su hucha para su jubilación. Las comarcas siguen la estela de lo que acontece en el conjunto de Galicia y España y las aportaciones medias se desploman, hasta el punto de que en cinco años se redujeron de manera considerable las entregas. Así se constata con los balances de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al último ejercicio liquidado, 2023.

A pesar de que las aportaciones a los planes de pensiones permiten una reducción en la base imponible del impuesto sobre la renta, las entregas anuales se redujeron en torno a un 20% en municipios como Lalín y A Estrada. Si tomamos como base inicial el año 2018, la media autonómica anual de entregas por contribuyente se situaba en 1.597 euros, con cinco municipios de Deza y Tabeirós-Montes superando el umbral del millar de euros. Así, por ejemplo, en A Estrada el promedio era de 1.185 euros , una cuantía semejante a los 1.186 que destinaban los silledense. En Forcarei la cuantía media era de 1.052 euros, Lalín (1.051), Agolada (1.032), Vila de Cruces (877), Rodeiro (705) y 530 euros en el caso de Dozón. Las aportaciones comenzaron a caer sobre todo a partir del año 2020 y para eso se pueden tomar varios ejemplos según consta en los informes de la Agencia Tributaria. Así, en A Estrada se pasó de 1.185 a 942 euros que aparecen en el promedio del último ejercicio fiscal, mientras que en Lalín la cuantía de 1.051 pasó a 861 euros. En Silleda, de 1.186 a 847, y en Vila de Cruces se contuvo mucho más, si bien de aportaciones medias anuales de 877 euros ahora son 831. Curiosamente los rodeirenses son los únicos de las comarcas que mantienen su apuesta por este producto y las aportaciones crecieron desde 705 euros en el año 2018 hasta 811 euros el pasado 2023. No acontece así en Agolada, donde se experimenta una caída notable, de 1.032 a 750 euros. En el caso de Dozón la administración tributaria ya no incluye a este municipio en el último balance al haber bajado del millar de habitantes y el último indicador apuntaba a entregas medias anuales de 605 euros. En Forcarei las cantidades descendieron de 1.052 a 863 euros.

Donativos

Por otro lado, en las declaraciones de la renta de los contribuyentes de las comarcas se identifican otras cuestiones como los donativos, regulados mediante legislación estatal de 2002. La normativa incluye fundaciones y asociaciones de interés público, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o federaciones deportivas. Los exactamente 2.855 registros que constan en las comarcas suponen un importe total de donaciones que ascienden a 382.470 euros. El desglose por municipios es el siguiente: Lalín (128.284 euros), Silleda (47.391), Vila de Cruces (23.086), Rodeiro (8.887), Agolada (9.541), Dozón (2.673), A Estrada (148.295) y Forcarei (14.313).

Por último, conviene puntualizar que las deducciones en la declaración de la renta, en función de las cuantías, oscilan entre el 80 y el 40 por ciento de las aportaciones efectuadas.