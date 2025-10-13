112 años de fe y de servicio

La Guardia Civil de Deza y Tabeirós ha conmemorado este domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con solemnes actos religiosos y eventos sociales en algunos de sus cuarteles. Como cada 12 de octubre, Lalín (sede de la compañía de la Benemérita) y A Estrada fueron los lugares que congregaron a un mayor número de gente. Una amplia representación de la sociedad civil junto con autoridades locales y autonómicas formaron parte de una celebración a la que el tiempo respetó.

La iglesia de Lalín acogió el acto más multitudinario que contó con la presencia del oficial de mayor graduación del Instituto Armado, y capitán de la compañía, Roberto Pampín. Tanto en las celebraciones religiosas como en el posterior vino español servido en el cuartel lalinense, estuvieron presentes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y los alcaldes de Lalín, Agolada y Dozón, así como una amplia representación de la vida política de la comarca dezana.

De igual forma, en A Estrada la celebración de la Virgen del Pilar contó con la presencia del conselleiro de Cultura, José López, al que acompañó el regidor local, también en los pinchos y el ágape ofrecido en el cuartel.

Silleda volvió a contar con procesión por las calles del municipio en compañía de su alcaldesa, Paula Fernández. Rodeiro, Vila de Cruces, Forcarei y Cerdedo-Cotobade también honraron a la patrona de la Guardia Civil con sendos actos.