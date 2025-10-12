La XGN Intermax ofrece conferencias sobre la IA

La segunda jornada de la XGN Intermax AI Edition de Silleda ofreció ayer charlas sobre la IA, talleres de hacking ético y competiciones de ciberseguridad como principales propuestas formativas de la mayor «lanparty» de Galicia que tiene lugar en el recinto ferial de Silleda. El evento fue visitado ayer por el conselleiro de Cultura, José López, que recorrió la zona intranet que ocupan los 863 inscritos. Al cierre de esta edición estaba prevista la entrega de premios de los torneos con los que se clausura la 25 edición del evento.

También ayer tuvo lugar la conferencia impartida por Álvaro Goyanes, profesor de la Facultade de Farmacia de la USC, que expuso su ponencia como la inteligencia artificial y la impresión 3D, que convergen para transformar la fabricación de medicamentos personalizados y predecir dosis.