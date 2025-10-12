Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vaca invade la N-525 a su paso por la recta de Bendoiro

El animal, en medio de la carretera.

REDACCIÓN

Lalín

Conductores que se desplazaban ayer por la tarde por la N-525, a la altura de la parroquia lalinense de Bendeiro, se percataron de la presencia de una vaca en medio de la carretera. El animal merodeó durante un tiempo por la vía, sin que trascendiesen incidentes.

Se sospecha que pudo haber escapado de una finca cercana. Al cierre de esta edición se desconocía el paradero definitivo del ejmplar de raza vacuna.

