Silleda celebrará el Día da Muller Rural con actividades para los próximos días 17 y 18

La administración municipal de Silleda celebrará el Día da Muller Rural con diversas actividades que se desarrollarán los días 16 y 17 del presente mes, organizadas desde la concejalía de Igualdade, que dirige la edil Ángela Troitiño.

El acto central tendrá lugar el viernes 17 a partir de las 20:30 horas, en la Praza Siñor Afranio de la capital municipal, con una nueva edición del nombramiento de la (in) Visible 15-O, reconocimiento simbólico con el que el ayuntamiento distingue a mujeres del municipio que destacan por su labor, compromiso y ejemplo de vida. El nombre de la homenajeada se dará a conocer en los próximos días. Cabe recordar que la administración local trasdezana convoca esta reconocimiento con carácter mensual. A continuación, el público podrá disfrutar del espectáculo Fume, de la compañía de baile Máisqueddanza, una propuesta escénica que combina movimiento, emoción y música para rendir homenaje a las mujeres, a la naturaleza y a las raíces del rural.

Las actividades conmemorativas se completarán el jueves 16 a partir de las 20:00 horas, con la presentación del libro Mujeres do Deza, acto que está programado en el salón de actos del consistorio silledense. En este caso conviene puntualizar que la mencionada publicación fue promovida por el IES Pintor Colmeiro y editada por la editorial Calami —nacida en el propio centro educativo—, recoge un total de cuatro colecciones fotográficas que ponen en valor el papel de las mujeres de la comarca, en un proyecto que combina arte, educación y compromiso social.

Papel fundamental

«El Día da Muller Rural es una oportunidad para reconocer el papel fundamental que las mujeres tienen en la construcción y sostenimiento de nuestras comunidades, y también para reivindicar su protagonismo en la vida social, económica y cultural de nuestro territorio, señala la alcaldesa, Paula Fernández Pena, sobre la programación municipal acerca de esta efeméride.