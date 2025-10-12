Nicolás González Aller junto al también lalinense Antón Lamazares, entre otros, ha sido reconocido en la publicación «Colección de arte do Parlamento» con la que su presidente Miguel Sanalices pretende expandirla por toda Galicia. Nicolás tiene colgado en la cámara autonómica la obra se titula «V dimensión, a lenda de Triacastela».

Reconocimiento a Nicolás González y exposición de Miguélez en Mos

Por otro lado, la silledense Marisa Miguélez cuelga su última producción en el Pazo de Mos hasta el próximo día 14. Se trata de una muestra compuesta por una veintena de cuadros de distinto tamaño que lleva por título «Mujer y naturaleza en simbiosis». Miguélez continúa con su pasión por la pintura tras haberse jubilado de la enseñanza en 2013.