La moto come terreno al coche

Desplazarse prácticamente a diario en moto ya no es exclusivo de los apasionados de las dos ruedas y de las personas que perciben una sensación diferente a la de ir sentado en un turismo u otro vehículo de cuatro ruedas. Deza y Tabeirós-Montes, sin ser un territorio con una meteorología, sobre todo en otoño e invierno, que invite mucho a moverse subido a una motocicleta, también se suma a la tendencia de un incremento de ventas de motos frente a los turismos.

Si comparamos los datos de los parques municipales de motocicletas y automóviles de los últimos cinco años hay que indicar que el número de turismos se mantiene e incluso cae en un par de ayuntamientos, mientras que el de las motocicletas [sin incluir los ciclomotores] crece de forma llamativa. La Dirección General de Tráfico divulgó recientemente los censos buena parte de vehículos, entre los que se incluyen estos dos, además de camiones, furgonetas, autobuses o máquinas de tipo industrial. Pues bien, el pasado año se cerró con un total de 3.616 motos, que son un 14 por ciento más de las que había un lustro atrás. El aumento de las ventas oscila en este período entre un 4 y un 34 por ciento en función del municipio. A Estrada es el concello con más motos de las comarcas y sus 1.202 unidades son 46 más que hace cinco años. Por detrás aparece Lalín, con 1.011 máquinas de todo tipo de cilindrada, 188 a mayores de las que había en el año anterior al comienzo de la crisis sanitaria. Las 591 dadas de alta en Silleda suponen un crecimiento del 12%, mientras que en Vila de Cruces constan 335, 44 más. Un total de 130 hay en Rodeiro (28 a mayores) y las 113 de Agolada suponen 29 más, con Dozón situándose en 51 (3 más). Por último, el parque de motos en Forcarei asciende a 183, 46 más.

Si vemos los datos de los turismos, en los ocho concellos hay exactamente 44.867 (un crecimiento del 0,37 por ciento) o lo que es lo mismo, 165 unidades más. Al municipio estradense corresponden 13.613, Lalín (12.720), Silleda (6.278), Vila de Cruces (3.632), Rodeiro (1.823), Agolada (1.799), Dozón (701) y Forcarei (2.277).

Motococido

Por otro lado, el club KM.0 de Lalín prepara ya la próxima edición del Motococido, evento que cada año reúne a millares de aficionados. Por el momento no existe una fecha cerrada, pero en todo caso será antes o después de la Semana Santa de 2026.