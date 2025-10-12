López Bueno a Louzao: «Yo llevo la camiseta de las cosas bien hechas»

El portavoz del PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, respondió a las recientes declaraciones del alcalde Gonzalo Louzao en relación con la variante de la EP-7016, criticando duramente la gestión del regidor. Según el socialista, «lo que debería hacer un alcalde medio serio es ponerse a trabajar en un proyecto reformulado que resuelva los tres fallos que tiene el actual». Asimismo, contestó al mandatario, que lo acusó de «quitarse la camiseta de estradense y ponerse la del partido». «Yo llevo la de las cosas bien hechas», replicó el socialista, que añadió: «Pensé que sería capaz de sacar esto adelante, pero ¿qué se puede esperar de un alcalde que no fue capaz de gestionar ni siquiera la comida del mayor?».

El portavoz socialista reprochó al alcalde su desconocimiento sobre los procedimientos administrativos. «Puedes consensuar la voluntad de hacer una obra, pero no puedes consensuar el cumplimiento de la normativa. Parece mentira que haya que explicarle esto a alguien que ocupa una alcaldía», afirmó. Además, calificó de «perogrullada» que Louzao presuma de que la Deputación financie el proyecto. «Estamos hablando de una carretera provincial, es suya; solo faltaba que tuviéramos que poner nosotros el dinero», ironizó.

Finalmente, López Bueno tendió la mano al gobierno local y reiteró la disposición del PSOE de A Estrada a colaborar en «para mejorar la seguridad vial en la EP-7016 y en cualquier punto de la N-640».