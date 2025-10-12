Lalín lleva al rural talleres de risoterapia y estimulación cognitiva

La concejala de Envellecemento Activo, de Lalín Carmen Canda, anunció en el día de ayer el comienzo del taller de risoterapia y estimulación cognitiva Risas y recordos. Siempre Activos, una actividad de risoterapia destinada a mejorar la salud mental y el bienestar emocional de los ciudadanos del municipio. El programa terapéutico, conducido por la psicóloga Mónica Novas Dios, integra dinámicas grupales, ejercicios corporales, técnicas de relajación y actividades específicas para estimular la memoria, con el objetivo de favorecer una actitud positiva y mantener una buena salud cognitiva.

Estas sesiones se desarrollarán en las parroquias de Donramiro (miércoles 22 octubre, 10:30 horas), Goiás (también ese mismo día, pero 16:00 horas), A Xesta (jueves 23, desde las 10:30 horas), Botos (también el 23, a las 16:00 horas), Gresande (viernes 24, 10:30 horas) y Prado (ese mismo día, aunque desde las 16:00 horas). Durante la actividad, explican desde la concejalía de Carmen Canda, se destacará cómo la risa, además de aliviar el estrés y fortalecer las relaciones sociales, favorece la circulación sanguínea en el cerebro, mejora la consolidación de recuerdos y contribuye al mantenimiento de las funciones cognitivas, facilitando también la atención, la motivación y el aprendizaje. El ayuntamiento de Lalín, con el apoyo de la Xunta de Galicia, apuesta así por iniciativas innovadoras e integradoras, abiertas a la participación de toda la comunidad.

Financiación autonómica

El programa está financiado por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social e Igualdade, tras la firma del convenio de colaboración entre la citada consellería y el Ayuntamiento de Lalín para la financiación del programa de Respiro Familiar Lalín Activa correspondiente al presente año. A la administración municipal lalinense, tras la firma del convenio con la Consellería de Política Social e Igualdad, le concedieran 75.000 euros y con una aportación municipal a mayores de 9.000 para la financiación del programa Lalín Activa para este año 2025 en la que se incorporan actividades como las desarrolladas en las iniciativas denominadas Lalín Activa no Rural, A Idade de Ouro en Movemento y las actividades de musicoterapia, pintura al óleo, acuarela, historia del arte, informática (iniciación y avanzado), estimulación cognitiva e inglés, en este caso tanto en los niveles de iniciación como de avanzado.