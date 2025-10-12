Un incendio en Carboentes afecta a más de 20 hectáreas
El fuego se originó en esta parroquia de Rodeiro en torno a las 14.30 horas
Un incendio forestal en la parroquia rodeirense de Carboentes afectó este domingo a más de 20 hectáreas y permanecía activo al cierre de esta edición. Las llamas se originaron, según la Consellería de Medio Rural, a las 14.26 horas de ayer y se propagaron por un terreno de monte raso con parte de arbolado. El fuego, que comenzó ser controlado minutos después de que fuese detectado, no supuso riesgo para núcleos de población ni viviendas.
Para su extinción se movilizaron dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, siete motobombas, dos palas, seis helicópteros y otros tantos aviones. El olor a humo era perceptible a media tarde del domingo en municipios limítrofes como Lalín, a donde también llegó parte de la ceniza provocada por el fuego.
En un verano especialmente crítico en las comarcas, con incendios como los de Agolada o Dozón, los últimos detectados se produjeron el 25 de septiembre, de nuevo en O Castro de Dozón, que afectó a dos hectáreas de monte. Y el pasado 2 del presente mes otro con varios focos en Ponte (Silleda) quemó 0,12 hectáreas de terreno forestal.
