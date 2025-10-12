Sin heridos tras una colisión de dos automóviles en Lalín
Un colisión frontolateral entre un Seat y Kia en la rotonda da Avenida de Vila de Cruces de Lalín se saldó ayer tarde sin heridos entre sus ocupantes. El siniestro, que sólo registró daños materiales en los dos vehículos implicados, tuvo lugar poco después de las 15.00 horas. Presentes en el punto estuvieron dotaciones de Emerxencias Lalín, Policía local y Guardia Civil de Tráfico. Fue necesario regular la circulación en el lugar del accidente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia