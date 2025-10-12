Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin heridos tras una colisión de dos automóviles en Lalín

Un colisión frontolateral entre un Seat y Kia en la rotonda da Avenida de Vila de Cruces de Lalín se saldó ayer tarde sin heridos entre sus ocupantes. El siniestro, que sólo registró daños materiales en los dos vehículos implicados, tuvo lugar poco después de las 15.00 horas. Presentes en el punto estuvieron dotaciones de Emerxencias Lalín, Policía local y Guardia Civil de Tráfico. Fue necesario regular la circulación en el lugar del accidente.

