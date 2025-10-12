Forcarei reformula el proyecto de humanización de Dúas Igrexas

El gobierno de Forcarei ha decidido reformular el proyecto de humanización de la rúa Dúas Igrexas con el fin de incluir en el mismo la renovación completa de la red de saneamiento, una actuación que no había sido contemplada por el anterior ejecutivo socialista. El proyecto, financiado por la Deputación de Pontevedra con un importe de 580.000 euros dentro del Plan Extra, supondrá una mejora integral de esta céntrica vía de la localidad, tanto en el ámbito estético como en el funcional.

La alcaldesa, Belén Cachafeiro, explicó que la decisión de incorporar esta intervención responde a la necesidad de aprovechar al máximo los fondos provinciales disponibles y de garantizar la modernización de unas instalaciones que datan de hace medio siglo. Según señaló, «era una pena y una negligencia absoluta desaprovechar una aportación provincial tan importante dejando fuera la modernización de la red de alcantarillado, que estaba obsoleta y podía causar problemas en cualquier momento, ya que las tuberías y el sistema tienen 50 años de antigüedad».

Cachafeiro informó también de que el nuevo proyecto ya ha sido aprobado por la junta de gobierno local, un trámite imprescindible que el anterior gobierno no había realizado. De este modo, el Concello podrá firmar próximamente el convenio con el presidente de la Deputación, Luis López, y dar inicio a la fase de contratación de los trabajos.

La actuación mantendrá el espíritu original de humanización de la calle, incluyendo la mejora de las aceras, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la renovación de la red de abastecimiento y pluviales, así como otras mejoras estéticas. Con la incorporación del saneamiento, la intervención quedará completamente actualizada y adaptada a las necesidades actuales del municipio. Además, se prevé que las obras puedan iniciarse en los próximos meses y que su ejecución se desarrolle de manera coordinada para minimizar las molestias a los vecinos y a los establecimientos de la zona.

La obra se enmarca en el plan de modernización que el nuevo gobierno local ha puesto en marcha tras el cambio de mandato. «Seguimos a todo ritmo con el proyecto de modernización e impulso de nuestro concello tras seis años prácticamente perdidos. Estamos activando inversiones en los cascos urbanos y actuando de manera transversal en todas las parroquias», destacó.

Finalmente, Cachafeiro aseguró que el equipo de gobierno mantendrá un ritmo intenso de trabajo hasta final de año para sentar las bases de su hoja de ruta hasta 2027. «Hay muchas cosas pendientes que necesitan nuestros vecinos, y no vamos a parar».