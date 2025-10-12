A Estrada dispara sus ingresos tributarios y obtiene 688.000 euros más del IBI urbano

Los principales impuestos y tasas municipales dejaron el año pasado en la caja del Concello de A Estrada unos siete millone de euros, un 13,6 por ciento más que lo que figuró en la liquidación presupuestaria del curso anterior. La mayor parte de esta considerable subida se imputa al incremento de la presión fiscal por la modificación al alza del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, donde la recaudación crece un 26% y se dispara hasta los algo más de 3,3 millones de euros. Los estradenses abonaron el ejercicio pasado 688.550 euros más por la contribución de bienes urbanos y en este segmento impositivo se concentra buena parte de la subida absoluta de ingresos en 823.000 euros.

Los datos oficiales ponen de manifiesto que la recaudación por IBI de rústica también aumentó, en este caso un 13 por ciento, si bien el peso de este tributo sobre el conjunto de la caja municipal es escaso y los 81.197 euros son 9.400 más que hace un año. La partida de los Bienes Inmuebles de Caracerística Especial (BICES) calca los resultados, con 111.782 euros, dinero que llega a las cuentas del ayuntamiento procedente de la autopista o instalaciones energéticas. El impuesto de vehículos suele ser, en la mayor parte de los concellos, uno de los que más dinero deja y en este caso, aunque al alza, la cuantía a mayores ni representa un punto porcentual, pasando de 906.945 a 914.058 euros. La transmisión de propiedades reportó 110.525 euros, que son cerca de 4.000 más por el conocido como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Si nos centramos en el tributo de actividades económicas, la recaudación correspondiente al IAE cayó un 13% sobre los 230.600 euros liquidados en 2023, mientras que el Impuesto de Contrucciones, Instalaciones y Obras (ICIO) creció desde exactamente los 150.116 a 252.684 euros. En otro orden de cosas, abastecimiento y saneamiento de agua se mantienen, con 530.049 y 224.249 euros, respectivamente, mientras que los 787.749 euros por recogida de basuras implican un alza de casi tres puntos.

En lo que respecta a las licencias municipales por apertura de establecimientos, esta tasa se redujo más de la mitad y de algo más de 15.500 euros pasó a 6.400. Por el contrario, la administración municipal regida por Gonzalo Louzao logró incrementar de manera considerable la recaudación por expedición de licencias urbanísticas, ahora con 47.720 euros frente a los 31.360 euros del ejercicio anterior. El informe ministerial concluye que las multasde tráfico dejaron ingresos por algo más de 85.000 euros, un 19 por ciento más que en 2023, y los ciudadanos con que disponen de un vado autorizado pagaron un total de 35.634 euros, un montante económico bastante semejante al anterior. Por el uso de las piscinas se obtuvieron casi 11.000 euros, un cuatro por ciento a mayores.

El plan de bacheos llegó a 3 de las 47 parroquias

Gonzalo Louzao, aprovechó esta semana su recorrido por el rural para conocer el avance del plan de mantenimiento de infraestructuras que realizará arreglos en 189 vías municipales de 47 parroquias. Con una inversión de 200.000 euros, se enmarca con fondos provinciales. Las obras, que llevan aproximadamente un mes de ejecución, comenzaron en la parroquia de Tabeirós, continuaron por la de Parada y en están ya en Moreira. El gobierno puso el acento en que A Estrada cuenta con una red viaria municipal asfaltada que supera los 1.000 kilómetros de longitud y que resulta vertebradora y estratégica para el desarrollo económico, social y territorial del municipio. En este sentido, Louzao, hizo hincapié en que mantener esta red viaria en buen estado constituye «una actuación estratégica para el tejido empresarial y comercial». Asumió que muchas de estas vías urgen un arreglo en profundidad mediante la reposición de la totalidad del pavimento pero, en el caso de otras, se estima que podría ser suficiente con arreglos puntuales que permitan alargar la vida útil de la vía. Es este el objetivo del programa que se encuentra en ejecución.«Estamos ejecutando en este momento el primer plan de asfaltados que licitamos hace unos meses, pendientes de finalizar obras en Vinseiro y Matalobos», explicó Louzao, quien recordó que la suma de los planes provinciales y autonómicos permiten este año al ayuntamiento programar licitaciones en 75 viales de 33 parroquias.«Son muchas las vías que necesitan mantenimiento y somos conscientes de que 2026 tiene que ser también un año con una inversión importante en esta materia. Si este año invertimos dos millones de euros, queremos invertir otro tanto el año que viene para afrontar otras necesidades acuciantes», dijo el alcalde. «Mientras no llegan esos asfaltados en caliente, para que sean duraderos, activamos este bacheo en las vías en peor estado. Lo que buscamos es mejorar su situación transitoria hasta que lleguen los asfaltados, que llegarán», concluyó Louzao.

El servicio de ayuda a domicilio es una de las prestaciones básicas que amenazan la estabilidad de las cuentas municipales por el importante esfuerzo económico que supone. Durante el año pasado el Concello obtuvo casi 108.000 euros, un 11 por ciento más, si bien en el balance de la liquidación aparecen 10.500 euros pendientes de cobro. Las tasas del conservatorio de música dejaron 37.326 euros, un diez por ciento menos. Por tasas correspondientes a servicios deportivos y actividades de las escuelas municipales de deporte constan 64.732 euros. La gestión del gobierno local llegó al final del año con remanentes por importe de 4.279.167 euros para gastos generales, mientras que los absolutos en la tesorería ascendieron a 6.658.721 euros. Cabe indicar que el remanente para gastos generales es el superávit que puede emplearse para financiar gastos, después de descontar lo que está pendiente de cobro de dudoso cobro y las desviaciones de financiación positivas. El año anterior el balance había sido negativo en algo más de 3,7 millones.

El balance absoluto de la cuenta municipal estradense de 2024 se cerró con un total de 19.829.165 euros de gastos, mientras que los ingresos ascendieron a algo más de 28 millones. Además, el ayuntamiento recibió 6.244.490 euros por la Participación de Ingresos del Estado (PIE), las transferencias corrientes de la Diputación provincial ascendieron a 423.512 euros y las aportaciones de la Xunta figuran desglosadas en función de cada departamento autonómico.