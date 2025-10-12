Emotivo viaje a través del tiempo en Trasdeza

Cerca de un centenar de exalumnos del colegio público de Silleda nacidos entre 1070 y 1975 se citaron ayer en el Ecohotel Nós para recordar viejos tiempos compartiendo pupitre. Aunque la gripe y los compromisos laborales de última hora evitaron que el número de participantes fuese mayor, los presentes en la cita aprovecharon para ponerse al día en lo que a sus antiguos compañeros de clase se refiere. Los organizadores del evento social silledense recordaron que se puso este límite de años porque la idea original partió de gente perteneciente a la promoción del 73 que optaron por elegir varios años, y limitar un poco en el tiempo la reunión puesto que durante el proceso de organización llegaron a participar cerca de 200 personas de distintos lugares.

Como siempre sucede en este tipo de reencuentros tan emotivos, aunque ayer fue la primera vez que se hizo, la idea es poder repetir en próximas ediciones para mantener vivo el espíritu con el que ayer nació esta iniciativa por parte de los antiguos alumnos del colegio público de Trasdeza.

Procedencias

El cerca de centenar de antiguos alumnos que se juntaron ayer procedió en su mayoría de la zona de Silleda, Lalín o Vila de Cruces, en concreto de la parroquia de Merza. En el ágape informal también estuvieron estudiantes de la década de los 70 que llegaron desde Moaña, Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Xinzo de Limia o incluso Andorra (donde alguno se marchó hace 35 años y ahora regresó para residir en Viveiro) o las Canarias, donde otro lleva viviendo desde hace un par de años en la isla de Lanzarote.

El ágape servido en el Ecohotel Nós de Silleda tuvo de todo un poco. El cóctel de celebración que se sirvió en el exterior del recinto contó con un menú compuesto por una mesa de empanadas variadas, otra de quesos gallegos, panes e ibéricos, tortillas variadas, un surtido de canapés variados, guacamole con nachos, croquetas cremosas, navajas al ajillo, brochetas de langostino, «moletiño» con chorizo de pincho y pinchos morunos. Todo ello regado con vinos blancos, tintos, cervezas, refrescos y zumos junto a variado surtido de postres variados. El formato de «brunch» facilitó que los participantes en la reunión pudiesen socializar de forma natural y así poder romper el hielo después de tantos años sin haberse visto.