El club de lectura celebra mañana el Día das Escritoras

El club de lectura de Lalín, promovido por la concejalía de Cultura , celebrará mañana el Día das Escritoras con una reunión extraordinaria. Será a las 19.00 horas en el Museo Municipal para comentar la visita que realizaron el 27 de septiembre a la Bienal de Pontevedra y el Pazo Baión. Varias participantes del club de lectura pidieron tener un día para comentar labienal. T también participarán en un recorrido guiado de la Bienal Pintor Laxeiro. Asimismo, se leerán textos de las propias artistas que participan en la exposición, profundizando en la relación entre la escritura y las artes plásticas, siendo habitual la redacción de contenidos que acompañan los catálogos o la creación literaria de las artistas.

Se leerá el texto O efecto reliquia, de Teresa Moro, y en poesía, escogiendo un trabajo en relación con la plástica, se leerá un poema de Olga Novo, en el que los conceptos de la naturaleza y las sombras protagonistas de la bienal están presentes.