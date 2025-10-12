Cerdedo-Cotobade sensibiliza sobre reciclaje con charlas a los más jóvenes

El Concello de Cerdedo-Cotobade ha puesto en marcha una nueva iniciativa dentro de su campaña ‘¡Separa con xeito! Orgánica ao marrón’, destinada a fomentar la correcta gestión de los residuos orgánicos entre la ciudadanía. Como parte de este programa, el municipio ha implantado el contenedor marrón, orientado principalmente a los grandes generadores de materia orgánica, entre los que se encuentran los comedores de los centros educativos y de las escuelas infantiles del municipio.

La medida se enmarca en el compromiso del Concello con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental, promoviendo la recogida selectiva de biorresiduos para su aprovechamiento a través del compostaje.

Con el objetivo de sensibilizar a la población más joven, el Ayuntamiento organizó cuatro jornadas informativas dirigidas al alumnado de Primaria y Secundaria de los centros CEIP Tenorio, CEIP Carballedo, CEIP Cerdedo e IES Cotobade. Durante las sesiones, se ofreció información práctica sobre cómo separar correctamente los residuos orgánicos, al tiempo que se insistió en la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la gestión sostenible de los desechos.

Los talleres, organizados por el Servicio Municipal de Medio Ambiente en colaboración con la empresa SIHAHO, contaron con el apoyo económico de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, y fueron cofinanciados con fondos europeos del programa NextGenerationEU.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, destacó el valor educativo de la iniciativa, subrayando que «es fundamental que las nuevas generaciones comprendan desde edades tempranas la importancia de cuidar nuestro entorno, y que pequeñas acciones como separar los residuos orgánicos pueden tener un gran impacto positivo en el medio ambiente».

Cubela añadió además que «con esta campaña, Cerdedo-Cotobade sigue avanzando hacia un modelo de gestión más sostenible y responsable, en el que la educación ambiental es una herramienta esencial». Desde el Concello se considera que la participación activa del alumnado en estas actividades es clave para construir una ciudadanía comprometida con el cuidado del territorio. «El objetivo es que los niños y niñas se conviertan en agentes del cambio, llevando lo aprendido en las aulas a sus hogares», explicaron desde el área de Medio Ambiente.