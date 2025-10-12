El BNG reclama mejoras en el transporte escolar de Lalín
REDACCIÓN
El BNG critica que desde la Consellería de Educación «se precarice el transporte escolar en los colegios rurales del municipio de Lalín». Los nacionalistas solicitan al Servizo de Mobilidade de Pontevedra, dependiente de Presidencia, «que no se le dificulte el acceso al transporte escolar a las familias que deciden escolarizar a sus hijos en los colegios públicos situados fuera del núcleo urbano y que necesitan de alumnado para mantener sus puertas abiertas», asegura en su comunicado la diputada Ariadna Fernández. En concreto, pone el ejemplo de una familia que opta por llevar a su hijo al CEIP Vicente Arias de la Maza, situado en la parroquia de Vilatuxe, «y que está a menos de 10 kilómetros de su vivienda. En este caso se podría facilitar una parada para el transporte escolar junto a su casa, escasamente a 200 metros, por donde pasa el bus diariamente con ese destino».
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia