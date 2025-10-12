Las Aldeas do Nadal de Lalín dedican un escaparate ‘mágico’ a las muñecas

Un homenaje a las muñecas de varias generaciones de lalinenses será la principal novedad de la próxima edición de las Aldeas do Nadal. Así lo anunciaron ayer en la primera de las presentaciones de este parque temático navideño que tuvo lugar en el Concello y que contó con la presencia de las concejalas Karen Fernández Lamela y Paz Pérez junto al creador Luchi Iglesias y la comerciante María Pájaro, ganadora del premio al mejor escaparate de 2024. «Este año tendremos cuatro espacios de luz y fantasía, sobre todo el escaparate mágico titulado ‘As bonecas da túa infancia’, un escaparate que será un viaje en el tiempo y un reencuentro dulce con los recuerdos de nuestra infancia, sobre todo de las niñas», explicó Fernández Lamela. Con tal motivo, desde el Concello hacen un llamamiento a todas los vecinos de Lalín e incluso de fuera del municipio solicitando «la cesión de una o varias muñecas que formaran parte de la infancia de hijas, madres o abuelas», destacó la concejala.

Las muñecas que formarán parte de este nuevo escaparate situado «en el bajo de la familia Brandido, que hace esquina entre las calles Pintor Laxeiro y Luis González Taboada». Fernández Lamela también recalcó la colaboración del vecindario porque «la inauguración de los escaparates mágicos será el 28 de noviembre». El plazo para ceder las muñecas, que estarán en forma de préstamo durante la duración del parque temático navideño de la capital dezana, comenzó ayer y estará abierto hasta el 14 de noviembre. Las muñecas podrán depositarse en la recepción del Concello de Lalín donde habrá un sencillo formulario para cubrir con los datos de identificación de la persona o familia que realice la cesión.

Por su parte, Luchi Iglesias recordó que «vamos a seguir en esa línea que comenzamos el año pasado por ser un complemento perfecto para las Aldeas do Nadal, al igual que para el comercio y la hostelería». En total habrá tres «Escaparates Máxicos» y una «fachada máxica» que se llevará a cabo en la fachada de la Praza de Abastos de Lalín. Junto al dedicado a las muñecas este año también habrá un «Bosque Nevado», un escaparate con miniaturas gracias a la colaboración de Teresa Arca y una intervención en la fachada de la plaza a base de luz y maderas. El creador lalinense aprovechó la ocasión para pedir a lo vecinos «complementos como carritos de muñecas o casas de muñecos» para ser expuestos. Iglesias también recordó que este año también habrá actividades en la Praza de Abastos con motivo de la intervención en la fachada del edificio y, por supuesto, un premio al mejor escaparate.

Precisamente, la ganadora de ese certamen en 2024, María Pájaro, puso el acento en la repercusión de las Aldeas do Nadal en Lalín porque «trae a mucha gente y al final se está a hablar de la Navidad de Lalín». Para la galardonada comerciante lalinense «hay que intentar que estos escaparates sean mágicos «para la gente recuerdo los espacios por los que pasa y veo que cada año Aldeas do Nadal va un poco más allá y de eso se trata». En este sentido, María Pájaro concluyó diciendo que «al final, mucha gente habla de la Navidad de Vigo pero también hay muchos que hablan de la Navidad de Lalín», en relación a su repercusión.

El parque temático navideño abre el 5 de diciembre

Las Aldeas do Nadal de Lalín de la temporada 25-26 ya tiene fecha de apertura. Tal y como anunció ayer Paz Pérez, el parque temático navideño de la capital dezana abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre. La teniente de alcalde de Lalín no dudó en calificar la cita como «motor económico y punto de referencia porque durante el mes y medio que están abiertas atraen a miles de personas de dentro y fuera de Galicia». Al respecto, Paz Pérez desveló que el año pasado se despacharon 9.782 billetes del «Tren Máxico» que forma parte de un certamen con un indudable retorno económico para la hostelería y el comercio locales. La concejala lalinense también destacó que «el Nadal de Lalín está a la altura de cualquier celebración en Galicia, siendo además el preludio de la Feira do Cocido, que este año llega antes de lo previsto porque será el 8 de febrero». Pérez quiso también realizar una reflexión sobre la exitosa trayectoria de la actividad navideña por excelencia en la capital dezana «y la importancia capital de las Aldeas do Nadal que tiene para nuestro concello». Pérez recordó que el éxito del parque temático es «una realidad que vivimos día tras día y da igual un lunes, que un sábado o que un domingo» insistiendo en el número creciente de visitantes de fuera de Lalín y de la comarca que cada año se acercan al reclamo de unas Aldeas do Nadal que han ido creciendo con el paso del tiempo. Entre los ejemplos del tirón de esta iniciativa también recordó que escolares y usuarios de las tres residencias de mayores de la localidad utilizaron los dos millares de billetes gratuitos del Tren Máxico «que solamente funciona de jueves a domingo durante el mes de diciembre».