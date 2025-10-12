Adrián Vázquez censura el recorte del 22% en la PAC

El eurodiputado del Partido Popular Adrián Vázquez apuntó en Lalín de que Europa se juega nos próximos dos años el futuro de su política agraria y pesquera, y rechazó de manera contundente a propuesta de la Comisión Europea de recortar un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

Durante una visita a la explotación ganadera Casa das Pedras, en la parroquia de Parada, acompañado por los ediles del gobierno municipal Avelino Souto y Marcos Marino, Vázquez aseguró que los populares defenderán hasta el final que el campo y el mar sigan siendo pilares fundamentales del proyecto europeo.

«Galicia precisa una PAC fuerte, sencilla y previsible, con una financiación garantizada que reconozca el valor de nuestros agricultores y ganaderos. Por eso estamos hoy aquí, en mi casa, en Lalín», destacó el eurodiputado. Vázquez reconoció que Europa debe afrontar nuevos retos, como el incremento del gasto en defensa y la mejora de la competitividad económica, pero advirtió de que esas prioridades no pueden suponer un sacrificio para el sector primario. «En un mundo inestable, con Putin atacando con drones en territorio europeo, es lógico reforzar la defensa, pero no podemos pagar esa factura con el dinero del campo ni de la gente del mar», subrayó.

Insistió en que la PAC y la Política Pesquería Común (PPC) son «medidas estratégicas para España y para Europa», y advirtió de que no se permitirá que pierdan peso ni relevancia dentro de la política europea. «Sin PAC ni PPC no hay agricultura, ni ganadería, ni pesca. Y sin ellos, no hay alimentos. El sector primario es clave para nuestra soberanía alimentaria y debe considerarse también un eje de la seguridad europea», apuntó.

Exigió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que bloquee con urgencia esta propuesta lesiva para el campo, recordando que los 27 países de la UE deben aprobar el MFP por unanimidad. «Sánchez no puede continuar practicando la técnica del avestruz ante un asunto vital para el campo español», manifestó el eurodiputado en su visita a la granja de vacuno lalinense.