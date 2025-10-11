Vilariño pide el traslado de un panel de tráfico en Monte Faro
REDACCIÓN
Lalín
El BNG de Lalín pide la reubicación del panel informativo de Tráfico instalado en la calle Monte Faro. Su portavoz, Francisco Vilariño, alega que muestra información imprecisa, lo que provoca que muchos vehículos, también camiones, se dirijan al centro urbano.
Considera que debería reubicarse más lejos del casco, en Lalín de Arriba, antes de la rotonda de la Rolda Leste. La señal, dice, tampoco informa de la conexión con la autopista e invita a los conductores procedentes de Monforte a tomar la calle B para desplazarse a Pontevedra, Ourense o Santiago.
