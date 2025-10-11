Teta e Coliño reúne al grupo de apoyo en Lalín
La Asociación Teta e Coliño de Lalín celebra el jueves 16 de octubre una reunión presencial del grupo de apoyo a la crianza. La cita será en el edificio Manuel Rivero a partir de las 18.00 horas y se trata de una cita mensual de familias para compartir «momentos, consultas e inquietudes sobre la lactancia y la crianza», indican desde el colectivo organizador.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»