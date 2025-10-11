Teta e Coliño reúne al grupo de apoyo en Lalín

La Asociación Teta e Coliño de Lalín celebra el jueves 16 de octubre una reunión presencial del grupo de apoyo a la crianza. La cita será en el edificio Manuel Rivero a partir de las 18.00 horas y se trata de una cita mensual de familias para compartir «momentos, consultas e inquietudes sobre la lactancia y la crianza», indican desde el colectivo organizador.