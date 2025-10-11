Taboada reclama el servicio de la barcaza

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, lamenta que no exista una fecha concreta para la revisión y mantenimiento de la barcaza de Portodemouros una vez que Naturgy pospuso sin fecha estas tareas. Comprende que el bajo caudal del pantano impida la retirada de la embarcación, cuestión que impedirá que estas tareas se pospongan hasta la primera quincena de noviembre. Pero insta a empresa y Xunta a articular una planificación para que este servicio esencial para los vecinos pueda retomarse cuanto antes.