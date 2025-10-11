Taboada reclama el servicio de la barcaza
El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, lamenta que no exista una fecha concreta para la revisión y mantenimiento de la barcaza de Portodemouros una vez que Naturgy pospuso sin fecha estas tareas. Comprende que el bajo caudal del pantano impida la retirada de la embarcación, cuestión que impedirá que estas tareas se pospongan hasta la primera quincena de noviembre. Pero insta a empresa y Xunta a articular una planificación para que este servicio esencial para los vecinos pueda retomarse cuanto antes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»