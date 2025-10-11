El reconocimiento al pilar agrario

Visibilizar el trabajo femenino en sectores como la agricultura y la ganadería, donde cada vez las mujeres son más profesionales e innovadoras, además de valorar su rol en la cohesión territorial, el mantenimiento de la vida en los pueblos y la preservación de recursos naturales llevaron a un grupo de amigas de Lalín a formar el Colectivo Piares Lalín. El 19 de octubre la capital dezana acoge un encuentro dedicado a la mujer rural que incluye un coloquio con mujeres referentes, entrega de galardones, un ágape en el Arena y una actuación musical.

«Tomando algo un grupo de amigas decidimos hacer algo con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre, porque pensamos que Lalín es un concello pionero en tantas cosas y merecía algo así», relata Eva González sobre el nacimiento de un colectivo cuyo nombre hace referencia a los pilares, una metáfora del papel de la mujer como sostenimiento de la vida. «Creo que iba siendo hora de hacer una fiesta en honor a la mujer rural, que es tan importante en Deza», apostilla Eva Fuentes. Las dos coinciden en destacar que antes la mujer en el rural siempre fue «invisible pero era la que arreaba».

«Antiguamente nunca la mujer de rural estuvo reconocida. No figuraban en nada y no había ningún papel donde figurase una mujer», recuerda Eva Fuentes que destaca que esas mujeres eran las que «cuidaban a los enfermos, a los mayores, a los niños y las que lavaban la ropa, y a día de hoy todavía existen casos así». La multifuncionalidad de la mujer rural sobre todo en la comarca dezana es el denominador común de un evento que nace con vocación de continuidad en función del éxito de su primera convocatoria. «Queremos resaltar que el día 19 es una jornada de celebración por todas esas razones», apostilla Fuentes sobre el encuentro.

De hecho, el encuentro es abierto a todo el mundo porque «la mujer siempre va de la mano de los hijos, del marido y de la familia», aclara Eva Fuentes. Su compañera Eva González desvela que «para movilizar un poco a las parroquias de Lalín intentamos ponernos en contacto con las presidentas de las asociaciones de mujeres y donde no las había nos pusimos en contacto con los pedáneos de cada una».

Identificación

El encuentro dedicado a la mujer rural también aspira a conseguir que «ellas se sientan identificadas porque las mujeres del coloquio son de la zona y de fuera. Queremos que sea un día festivo para ellas y por ellas», indica Eva González. Tanto ella como el resto de integrantes del Colectivo Piares Lalín no quieren que Lalín sea menos que otros puntos de Galicia donde, con motivo del 15 de octubre, también se organizan actos de homenaje a la mujer del rural. «Viendo eso en la televisión quisimos hacer algo en Lalín más importante porque la zona de Deza se presta para ello», explica Eva Fuentes al respecto.

Aunque todavía es pronto para saber cuánta gente acudirá al acto, la acogida está siendo bastante buena por parte de los vecinos de la zona. «El acto en sí va a ser muy bonito con historias de superación que nos pondrán a todos los sentimientos a flor de piel», vaticina Fuentes sobre el encuentro del domingo 19 de octubre.