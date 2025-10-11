Louzao acusa a López Bueno de priorizar los intereses del PSOE

El cruce de declaraciones entre el gobierno estradense y el PSOE, principal partido de la oposición, en torno a la variante entre la EP-7016 y la N-640 cotinúa. En esta ocasión, el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, salió al paso de las críticas vertidas ayer por el portavoz socialista, Luis López Bueno. El mandatario afirmó: «Tengo que reconocerle al PSOE que se le da muy bien hacer girar la manivela de la máquina del fango que él mismo inventó».

Louzao aseguró que no suele participar en «debates estériles y populistas que tanto les gustan a los socialistas y tan poco merecen los estradenses», pero criticó que «el señor López Bueno» se «quitase la camiseta de A Estrada para ponerse la que realmente siente: la de su partido». Añadió que el portavoz socialista «está poniendo el foco donde no debe, en un intento desesperado por tapar las vergüenzas del Ministerio Transportes, sin asumir que es el que está obstaculizando esta obra». «La Diputación de Pontevedra no pone los problemas, señor Bueno. Lo que pone es el dinero necesario para sacar adelante esta obra, contando con la colaboración del Concello de A Estrada, que es quien paga las expropiaciones», añadió, defendiendo la implicación de su gobierno y la administración provincial.

Asimismo, Louzao reiteró que la redacción de la variante se inició durante el gobierno provincial de Carmela Silva y que fue consensuada con el Ministerio de Transportes en aquel momento, aunque no se continuase con la tramitación. «Cuando ahora el gobierno de Luis López decide ejecutarlo, se encuentra con una resolución negativa por cuestiones técnicas», señaló, haciendo hincapié en un posible motivo político tras la respuesta del órgano estatal.

El regidor recordó que «solo faltaba este informe para poder firmar el convenio y comenzar la obra» y que solicitó una reunión con Transportes «para intentar buscar una solución», sin recibir respuesta. «Llegué a ir allí y me dijeron que llamarían, pero no lo hicieron», añadió. Además, Louzao afeó la actuación de la Subdelegación en Pontevedra: «Me puse en contacto con el subdelegado y dijo que tendría una reunión sobre esta cuestión, pero prefirieron filtrar la resupesta antes a la prensa y después llamarme a mí». Finalmente, reclama «voluntad política» para conseguir la variante, así como una reunión con Diputación y Ministerio, como punto de partida para retomar y avanzar en el proyecto.