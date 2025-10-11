Lalín activa un plan de educación sexual para niños de entre seis y diez años, profesores y familias

Tras la buena acogida del proyecto denominado De Bo Rollo, el Concello de Lalín, a través de la Oficina de Igualdade, y financiado con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pone en marcha el plan Abeirar: Proyecto de Educación Sexual Integral para Infancias.

La educación sexual busca que todas las personas puedan conocerse, aceptarse y expresarse de manera satisfactoria y libre. Procura las vivencias felices de las sexualidades y de los vínculos. Entiende la diversidad como un valor, entendiendo que hay muchas maneras de ser y vivirse; por eso, promueve una visión amplia, igualitaria y diversa de todas las realidades. Este proyecto pretende hacer un acercamiento la este propósito, con una propuesta de actividades diseñadas, en esta ocasión, para el alumnado desde 1º hasta 5º de Educación Primaria de los cinco centros educativos públicos de Lalín, llegando a más de 700 menores. La organización es consciente de que la educación sexual comienza desde el nacimiento, requiriendo de constancia e implicación de familias, docentes y equipo directivo. «Esta aportación será una pequeña semilla, que esperamos que germine y permita tomar consciencia de la importancia de esta labor para el desarrollo y las vidas de niños y adolescentes», apuntan.

Este programa de educación sexual tiene como ejes transversales: el autocnocimiento del cuerpo, la gestión de las emociones, el buen trato, la ética relacional, la responsabilidad afectiva y la autoestima. Se trabajará la comunicación asertiva, la puesta de límites y la negociación, para garantizar las relación deseadas, libres de coacción y violencias. Comprende un amplio abanico de actividades adaptadas a cada curso y a las características evolutivas generales del alumnado. Adapta los contenidos a sus necesidades y da siempre espacio a sus inquietudes.

Así, estas acividades recalarán en los CEIP del núcleo urbano Xesús Golmar, Manuel Rivero, el Xoaquín Loriga de Prado, Vicente Arias de la Maza de Vilatuxey el Varela Buxán de Cercio. El proyecto Abeirar empieza el próximo lunes día 13 de y se extenderán a lo largo del curso escolar, hasta el mes de mayo. Las sesiones se realizarán con cada grupo y tendrán lugar dos sesiones diarias de 100 minutos cada una.

La primera está prevista para las 9.30 horas del lunes en el CEIP Xesús Golmar. Según el cronograma del primer semestre, en este centro habrá sesiones los días 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29 y 30 de este mes. En el Manuel Rivero serán el 30 de este mes y del 4 al 6 de noviembre, mientras que en el CEIP de Prado se celebrarán los días 6, 7 y 10. Los días 13, 14 y 17 irán al colegio público de Vilatuxe y a Cercio los días 26 y 27. En todos los casos están programadas sesiones que se levarán a cabo en horario matinal, en dos turnos, que varían en función de cada centro.