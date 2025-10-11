Lalín aborda los retos de los mayores en la Galicia rural

El Concello de Lalín acogerá el 6 de noviembre a las 11:30 horas, el encuentro «Os Retos das personas sénior na Galicia Rural», organizado por el diario 65YMÁS en colaboración con la Xunta, la Diputación y el propio Concello lalinense. El evento contará con la participación de Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Igualdade; José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín; Luis López Diéguez, presidente de la Diputación; Fernando Ónega, presidente de 65YMÁS; y Fernando Romay, presidente del Comité de Expertos en Cultura, Turismo y Deporte de 65YMÁS. La jornada, que tendrá lugar en el salón de actos del concello, comenzará a las 11:00 horas con la bienvenida de Ana Bedia, directora de 65YMÁS, e incluirá un programa de intervenciones y mesas redondas sobre los retos y las oportunidades que afrontan las personas mayores en el medio rural. Entre los contenidos destacan la charla «Que é unha lonxevidade saudable?», impartida por Fernando Romay, y la mesa «Os retos da Galicia rural», moderado por Ana Bedia, con la participación de Antón Acevedo (director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria), María Paz Pérez Asorey (teniente de alcalde de Lalín y experta en Servizos Sociais) y Alejandro Otero Dávila (presidente de Fegaus). En el apartado titulado «Solucións para a Galicia rural” se presentarán varios proyectos de innovación social y envejecimiento activo a cargo de José Luis López (Fundación Más Sénior) y José Mourelo (Afundación). Fabiola García será la encargada de la clausura del evento del día 6.