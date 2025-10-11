«La IA se parece a un superpoder»
Raúl Ordóñez participa en el ciclo de conferencias en la Xuventude Galicia Net Intermax
La 25ª edición de la XGN Intermax arrancó ayer con un ciclo de conferencias en las que destacó la ponencia de Raúl Ordóñez, conocido como «Jaspeante» y que trabaja como formador y divulgador de inteligencia artificial. Este 2025 Ordóñez recibió el premio al mejor influencer de España en Ciencias e Innovación en los Influencer Awards Spain.
Durante su intervención en la lanparty de Silleda, Ordóñez recalcó que «la Inteligencia Artificial no es magia, pero se parece bastante a un superpoder. No viene a sustituir a las personas, sino a potenciar lo que nos hace únicos, abriendo las puertas a un futuro en el que somos nosotros quienes llevamos el mando». En este sentido, recalcó que la IA puede multiplicar la productividad y la creatividad, «ayudando tanto a profesionales como a empresas a ahorrar tiempo en tareas repetitivas y a enfocarse en lo que realmente aporta valor».
Al margen de las ponencias, XGN Intermax cuenta con 863 inscritos en su Intranet, la zona exclusiva que permite navegar a una velocidad de 40 Gigabits por segundo. Además, cuenta con un amplio programa conformado por 70 propuestas como competiciones centradas en arte digital, videojuegos, modificación de equipos o personalización creativa del espacio individual. También tendrán la ocasión de demostrar sus habilidades en ciberseguridad o en la programación de robots.
En cuanto a la Extranet, el área de acceso libre, además de las conferencias los visitantes podrán formar parte de la construcción desde cero de una radio FM funcional o de una propuesta sobre cómo hackear dispositivos electrónicos y en el hacking ético, que permite comprobar las vulnerabilidades de un sitio web para solucionarlas.
