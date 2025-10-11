«La IA se parece a un superpoder»

La 25ª edición de la XGN Intermax arrancó ayer con un ciclo de conferencias en las que destacó la ponencia de Raúl Ordóñez, conocido como «Jaspeante» y que trabaja como formador y divulgador de inteligencia artificial. Este 2025 Ordóñez recibió el premio al mejor influencer de España en Ciencias e Innovación en los Influencer Awards Spain.

Durante su intervención en la lanparty de Silleda, Ordóñez recalcó que «la Inteligencia Artificial no es magia, pero se parece bastante a un superpoder. No viene a sustituir a las personas, sino a potenciar lo que nos hace únicos, abriendo las puertas a un futuro en el que somos nosotros quienes llevamos el mando». En este sentido, recalcó que la IA puede multiplicar la productividad y la creatividad, «ayudando tanto a profesionales como a empresas a ahorrar tiempo en tareas repetitivas y a enfocarse en lo que realmente aporta valor».

Al margen de las ponencias, XGN Intermax cuenta con 863 inscritos en su Intranet, la zona exclusiva que permite navegar a una velocidad de 40 Gigabits por segundo. Además, cuenta con un amplio programa conformado por 70 propuestas como competiciones centradas en arte digital, videojuegos, modificación de equipos o personalización creativa del espacio individual. También tendrán la ocasión de demostrar sus habilidades en ciberseguridad o en la programación de robots.

En cuanto a la Extranet, el área de acceso libre, además de las conferencias los visitantes podrán formar parte de la construcción desde cero de una radio FM funcional o de una propuesta sobre cómo hackear dispositivos electrónicos y en el hacking ético, que permite comprobar las vulnerabilidades de un sitio web para solucionarlas.