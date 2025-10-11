Forcarei renueva el pintado vial de sus dos cascos urbanos

El Concello de Forcarei está llevando a cabo la renovación del pintado de gran parte de la señalización horizontal de los dos cascos urbanos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, así como la imagen de las localidades.

Los operarios ya han realizado estas tareas a lo largo de la semana en prácticamente todas las calles de Forcarei, donde la señalización de stops, líneas y otras marcas viarias necesitaba una actualización. Cabe destacar que se ha excluido la rúa Dúas Igrexas, que será objeto próximamente de una reforma integral con humanización, gracias a una inversión de más de 500.000 euros financiada por la Diputación de Pontevedra en el marco del Plan Extra.

Desde la próxima semana, los trabajos continuarán en la localidad de Soutelo de Montes, donde se actuará en la zona del colegio público, el acceso a la iglesia y las conexiones con la zona deportiva. La alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, destacó que esta actuación era «más que necesaria».