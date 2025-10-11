Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada pon en valor a biografía de Avelina Valladares

REDACCIÓN

A Estrada

Na antesala do bicentenario do nacemento da escritora estradense Avelina Valladares Núñez, o Concello da Estrada organiza unha xornada dedicada á súa figura, dentro do Ano Cultural 2025. O evento, titulado «Voz, rostro e memoria de Avelina Valladares», terá lugar o sábado 18 de outubro na Casa das Letras, de 10.00 a 14.00 horas, e estará conducido pola xornalista Laura Filloy, de GCiencia. A programación inclúe relatorios sobre a biografía pouco coñecida da autora. Participarán Maricarmen Ferreirós, herdeira dos Valladares; Xosé Luna, Celia Armas, Rosa de Cabanas e Pablo Bernárdez. O peche será musical con interpretación de pezas de Avelina, e ao remate sortearase unha lámina. O aforo é limitado e a inscrición abrirase o luns a través de cultura@aestrada.gal ou no 986 573 601.

