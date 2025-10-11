Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una decena de familias de Lalín recibe cestas con productos de puericultura

Marcos Mariño entrega una de las cestas de bienvenida.

REDACCIÓN

Lalín

Los ediles de Lalín Avelino Souto y Marcos Mariño, entregaron las cestas de bienvenida a la natalidad a 10 familias, resultando beneficiarios 5 niñas y 5 niños, en la que es la tercera entrega del Concello en este año Estas cestas están compuestas por varios productos básicos para el cuidado de los recién nacidos y como recibimiento que el ayuntamiento hace por estos nuevos lalinenses. Nueve de las familias son del núcleo urbano y una de la parroquia de Noceda.

El plazo de presentación de solicitudes para esta campaña municipal de empadronamiento estará abierto durante todo el presente año. Para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan en el mes de diciembre de 2025, el plazo estará abierto hasta el 20 de enero de 2026.

