Una decena de familias de Lalín recibe cestas con productos de puericultura

Los ediles de Lalín Avelino Souto y Marcos Mariño, entregaron las cestas de bienvenida a la natalidad a 10 familias, resultando beneficiarios 5 niñas y 5 niños, en la que es la tercera entrega del Concello en este año Estas cestas están compuestas por varios productos básicos para el cuidado de los recién nacidos y como recibimiento que el ayuntamiento hace por estos nuevos lalinenses. Nueve de las familias son del núcleo urbano y una de la parroquia de Noceda.

El plazo de presentación de solicitudes para esta campaña municipal de empadronamiento estará abierto durante todo el presente año. Para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan en el mes de diciembre de 2025, el plazo estará abierto hasta el 20 de enero de 2026.