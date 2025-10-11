Crespo defiende la labor del PP sobre las paradas de autobús
REDACCIÓN
El alcalde de Lalín, José Crespo, replica al PSOE en su postura sobre la continuidad de la parada de autobús estatal en la villa, calificando de «surrealistas» estas manifestaciones y recordando que fuero los compañeros de los socialistas lalinenses en Madrid los que habían optado por suprimir este servicio». «Si continúan esta y otras paradas es por el trabajo que hicimos, junto a otros ayuntamientos de Galicia, los concejales, diputados y senadores del PP, y no por el inexistente trabajo de los socialistas lalinenses para que habíamos seguido teniendo este servicio», declaró.
Crespo ironizó con la posibilidad de, gracias al PSOE, celebrar el asentamiento de una oficina de la Agencia Tributaria, los carnés de conducir o la cesión al Concello de rúas como Areal, Corredoira y Ponte.
