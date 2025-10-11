Comienzan el martes las actividades del Aula Sénior
REDACCIÓN
El martes darán comienzo das actividades de las Aulas Sénior de Lalín con pintura al óleo, acuarela, informática con dos modalidades (iniciación y avanzado), Historia del arte y salidas culturales, Estimulación Cognitiva e Inglés con dos modalidades (iniciación y avanzado).
Las clases de pintura al óleo y acuarela serán impartidas todos los martes y desde lo 14 de octubre de 10.00 a 11.30 y de 11.45 a 13.15 horas en el Espazo Activo (local de la antigua radio local); Historia del arte y salidas culturales también los martes desde el 14, de 17.30 a 19.00 en el Aula del Lalín Arena; los miércoles desde el día 15 de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas se imparten clases de informática con las modalidades de iniciación y avanzado en el aula Cemit; Estimulación cognitiva los jueves desde el día 16 con dos grupos, de 16.00 a 17.30 y de 17.30 a 19.00 en el Aula del Lalín Arena. E inglés, todos los viernes desde el día de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas, con las modalidades de iniciación y avanzado, en el Espacio Xove de Lalín.
