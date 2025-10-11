Comienzan el martes las actividades del Aula Sénior

El martes darán comienzo das actividades de las Aulas Sénior de Lalín con pintura al óleo, acuarela, informática con dos modalidades (iniciación y avanzado), Historia del arte y salidas culturales, Estimulación Cognitiva e Inglés con dos modalidades (iniciación y avanzado).

Las clases de pintura al óleo y acuarela serán impartidas todos los martes y desde lo 14 de octubre de 10.00 a 11.30 y de 11.45 a 13.15 horas en el Espazo Activo (local de la antigua radio local); Historia del arte y salidas culturales también los martes desde el 14, de 17.30 a 19.00 en el Aula del Lalín Arena; los miércoles desde el día 15 de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas se imparten clases de informática con las modalidades de iniciación y avanzado en el aula Cemit; Estimulación cognitiva los jueves desde el día 16 con dos grupos, de 16.00 a 17.30 y de 17.30 a 19.00 en el Aula del Lalín Arena. E inglés, todos los viernes desde el día de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas, con las modalidades de iniciación y avanzado, en el Espacio Xove de Lalín.