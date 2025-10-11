El centro de hemodiálisis de Lalín realizó casi 25.000 tratamientos en cinco años

El Centro de diálisis Teixedal de Lalín cumple cinco años de atención cercana, integral y de calidad a los pacientes renales de la comarca de Deza. Desde su apertura, este centro impulsado por la Fundación Renal Española se ha convertido en un recurso clave para la comarca, transformando la vida de cientos de pacientes al acercarles el tratamiento y reducir notablemente los desplazamientos, el cansancio y el impacto de la enfermedad en su día a día.

En estos cinco años el centro ha atendido a unos 35 pacientes al año a los que les ha realizado cerca de 25.000 tratamientos de hemodiálisis, lo que ha supuesto una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes renales crónicos. Gracias a su puesta en marcha, destaca, los pacientes han evitado recorrer más de 80.000 kilómetros en ambulancia por persona y han ahorrado unas 1.300 horas de viaje, lo que equivale a dos meses de tiempo vital recuperado.

Antes de contar con este recurso de la Fundación Renal Española, los pacientes de hemodiálisis debían desplazarse una media de 50 kilómetros por trayecto hasta otras unidades, tres veces por semana, lo que suponía un gran desgaste físico y emocional, además de un importante consumo de recursos sanitarios.

El ahorro de tiempo y distancia ha tenido un impacto directo en la calidad de vida, permitiendo a los pacientes disponer de más horas para su familia y actividades cotidianas, reduciendo el cansancio asociado a los desplazamientos prolongados.

El Centro de diálisis Teixedal cuenta actualmente con un equipo de diez profesionales fijos — entre personal médico, de enfermería, auxiliares y personal de apoyo—, además de especialistas que integran el equipo de atención integral, que incluye psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, que apoyan a los pacientes en todas las áreas de su vida.

Este modelo de atención integral aborda no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar global de la persona con enfermedad renal crónica. Asimismo, el centro acoge a pacientes transeúntes que, durante sus vacaciones en Galicia, necesitan continuar con sus sesiones de diálisis, favoreciendo así el turismo de salud en la comarca.

Además de los beneficios directos para los pacientes, el centro contribuye a la optimización de los recursos de transporte sanitario, con un notable ahorro económico y una reducción de la huella de carbono

En 2024, la Fundación Renal Española consolidó su modelo de atención integral en Galicia con un total de 56.898 diálisis realizadas en sus seis centros ubicados en Vigo, O Porriño, Ourense, O Barco de Valdeorras, Verín y Lalín, atendiendo a 382 pacientes en tratamiento renal sustitutivo. La entidad contó con un equipo de 99 profesionales, entre ellos 7 médicos, 52 enfermeros, 31 auxiliares de clínica y personal especializado en deporte y apoyo psicosocial