Casa de terror, desfile y concurso de disfraces, en el Samaín de ACOE

La Asociación de Comerciantes de A Estrada colabora este año con la organización del Samaín de Santo Tomé de Ancorados para crear la primera edición de un concurso de disfraces con premios. Por un lado, la programación de la ACOE se desarrollará entre los días 30 y 31 en el casco urbano, y llega cargada de novedades. Durante ambas jornadas, su local se convertirá en una Casa do Terror, que funcionará de 17.00 a 21.00 horas el jueves y de 17.00 a 20.00 el viernes. Para acceder será necesario presentar un ticket de compra en alguno de los establecimientos asociados. Además, a cada cliente se le entregará una pulsera para disfrutar de la atracción ambas jornadas. Los que los menores de doce años deberán ir acompañados de un mayor de edad.

También el jueves y el viernes, en el mismo horario y localización –bajo número 4 de la calle Ulla–, estará instalada la «Haima Pedorenta», otra de las novedades del Samaín 2025. Se trata de cajas sorpresa cuyo interior permanecerá oculto: quienes se atrevan a introducir la mano y encuentren la pieza secreta obtendrán un regalo asegurado, que podrá ser desde vales para canjear en los comercios hasta artículos aportados por los negocios participantes. Para esta actividad no es necesario mostrar ticket de compra, ya que es abierta al público general y cualquiera puede acercarse a probar suerte.

El 31 será el día grande. En horario de tarde se celebrará el tradicional Truco o Trato para los más pequeños, hasta agotar existencias de caramelos. Desde la organización explican que no todos los establecimientos participan en la iniciativa y que en los próximos días se publicará una lista con los que sí recibirán de buen grado el susto de los benjamines. A mayores, otra de las sorpresas de la campaña de este año llegará a las 20.00 horas, con un desfile de disfraces que partirá de la Praza do Salmón hasta la Farola, en el que participarán tanto integrantes de la asociación como vecinos de la parroquia de Santo Tomé de Ancorados, e incluso una banda de quads.

A lo largo del mes permanecerá abierta la convocatoria del primer concurso de disfraces, organizado conjuntamente por la ACOE y la comisión del Samaín de la citada parroquia. Los interesados en participar podrán enviar su foto al correo electrónico o teléfono de la entidad hasta el día 29. Además, el 1 de noviembre, en el campo de la fiesta de Ancorados, los más rezagados dispondrán de un photocall para participar in situ. Posteriormente, un jurado seleccionará a los mejores, que recibirán distintos premios según su posición.

Por otro lado, Santo Tomé de Ancorados presentó también su cartel de Samaín, que se celebrará el 1 de noviembre desde las 21.00 horas. Para acceder al campo, cubierto con una carpa de 15x40 metros, habrá que atravesar el laberinto del terror del teleclub. Una vez dentro, a las 22.00 horas se ofrecerá un tributo a Manolo Escobar, seguido de una exhibición de baile a cargo de Stradanza. A medianoche tendrá lugar la tradicional procesión de la Santa Compaña y, desde las 00.30, música con Son das Tabernas. Además, el evento contará con pulpeiro con raciones a 12 euros, barra con precios populares y degustación gratuita de porco á brasa y castañas.