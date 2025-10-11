El BNG llevará al Parlamento el caso de una estudiante del García Barros sin cuidadora

Integrantes del BNG de A Estrada, acompañados por la diputada nacionalista Ariadna Fernández, se reunieron con la madre de una alumna del IES García Barros que se quedó este curso sin cuidadora a pesar de precisarla para el desarrollo de su vida diaria en el centro. Su intención es llevar el caso al Parlamento.

La familia, con la que la Consellería de Educación no contactó por ninguna de los canales posibles, asegura que “luchará sin descanso para que su hija sea atendida según las necesidades” y en su contacto con el grupo nacionalista se mostró de acuerdo con la propuesta de trabajar mano a mano para resolver este defecto. El portavoz municipal aclara que “este caso podría afectar a cualquier alumno de A Estrada y no podemos quedar al margen cuando lo que se está es a trabajar en contra de la inclusión y la integración».