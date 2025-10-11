Del aula a la línea de meta en el Cros escolar de Xogade

A Estrada se convirtió ayer en escenario de una vibrante jornada deportiva con la celebración del Campionato Zonal de Cros Xogade. Más de 1.400 alumnos y alumnas de primaria y secundaria de A Estrada, Cuntis y Moraña participaron en las diferentes pruebas, disfrutando de una mañana llena de esfuerzo, competición y entretenimiento.

Los asistentes durante uno de los juegos de la jornada. | Bernabé/ Javier Lalín

La actividad arrancó a las 10.45 horas en las instalaciones de las piscinas municipales y se desarrolló hasta media mañana, con carreras alternadas por categorías: primero las chicas y después los chicos. Los estudiantes compitieron con entusiasmo, y los diez primeros de cada prueba recibieron diplomas, mientras que los ganadores del podio se llevaron medallas. Además, los más destacados tienen la oportunidad de avanzar a la fase comarcal, provincial e incluso autonómica, siguiendo la estructura habitual de Xogade.

Uno de los elementos más llamativos de esta edición fue la incorporación de un animador que acompañó a los jóvenes durante la jornada. Javi Solla dinamizó la actividad con bailes, concursos y juegos, convirtiendo el campeonato en una experiencia más divertida y participativa, algo que ya se ha probado en otros municipios de Pontevedra y que este año se introdujo en A Estrada con muy buena acogida.

Por otra parte, en el acto de entrega de medallas estuvieron presentes tanto el Secretario Xeral de Normalización Lingüística, Valentín García, como el jefe provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides.

Los centros participantes abarcaron prácticamente todas las etapas educativas de primaria y secundaria del municipio, incluyendo varios institutos y colegios de A Estrada, así como centros de Moraña y Cuntis. La jornada sirvió también para reforzar la colaboración entre municipios, fomentando la convivencia entre estudiantes y creando un espacio para conocer a compañeros de otros centros en un entorno sano y motivador, en el que el deporte y diversión fueron de la mano.