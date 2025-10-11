Adjudican las obras en una pista de Oleiros
El Concello de Silleda adjudicó a la empresa Taboada y Ramos las mejoras en la pista de Laxe, en la parroquia de Oleiros. Los trabajos, que arrancarán en días, afectan a un tramo de 1.400 metros que conecta la pista de O Carballo (Oleiros) con el núcleo de Forcas (Laro) y constituye el único acceso para los vecinos del lugar de Laxe. La intervención comprende una nueva capa de rodadura y mejoras en el tramo inicial y supone una inversión de 119.156 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»