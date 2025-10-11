Adjudican las obras en una pista de Oleiros

El Concello de Silleda adjudicó a la empresa Taboada y Ramos las mejoras en la pista de Laxe, en la parroquia de Oleiros. Los trabajos, que arrancarán en días, afectan a un tramo de 1.400 metros que conecta la pista de O Carballo (Oleiros) con el núcleo de Forcas (Laro) y constituye el único acceso para los vecinos del lugar de Laxe. La intervención comprende una nueva capa de rodadura y mejoras en el tramo inicial y supone una inversión de 119.156 euros.