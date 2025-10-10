Xuventude Galicia Net Intermax arranca con más de 860 participantes

La mayor lanparty gallega, Xuventude Galicia net Intermax AI Edition, arranca hoy de forma oficial en el complejo ferial de la Semana Verde. Esta edición coincide con el 25º aniversario del evento y ocupará los dos pabellones principales del recinto de la Semana Verde.

Este año están inscritas 863 personas en su Intranet, que son un 8% más que las 800 del año pasado. El número puede aumentar aún, ya que inscripción continúa abierta en la página web de evento. Los y las participantes disfrutarán y compartirán sus intereses sobre nuevas tecnologías y ocio electrónico con otros aficionados y profesionales. Además, durante todo el fin de semana (el certamen remata el domingo a primera hora de la tarde) podrán formarse y competir en distintas áreas.

Las personas registradas disponen de un puesto para su equipo informático con derecho a acampar en el interior del pabellón y también de un amplio programa de propuestas y torneos exclusivos. Podrán navegar a una velocidad de hasta 40 gigabits por segundo gracias a la empresa Intermax Technology, que se integró en la XGN el año pasado. Es el doble de velocidad que permitía el certamen antes de la incorporación de esta firma.

En la zona abierta del certamen, la conocida como Extranet, tanto hoy como mañana habrá stands de varias empresas centradas en la inteligencia artificial, a modo de pequeña muestra de una futura feria de inteligencia artificial. Como indicó la organización días atrás, el programa ofrece tanto conferencias sobre la IA como talleres y videojuegos.