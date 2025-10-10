Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda celebra el 16 el pleno que solicitaron los dos partidos de la oposición

El orden del día incluye la rebaja de tributos y la tala de árboles en la Avenida do Parque

REDACCIÓN

Silleda

El gobierno de Silleda convocó ayer el pleno extraordinario que días atrás solicitaron los dos partidos de la oposición, PP y BNG. Para celebrar una sesión extraordinaria, debe ser solicitada por una cuarta parte de la corporación, que en el caso de Silleda son suficientes con 4 de los 13 ediles. PP y BNG suman 7.

El orden del día incluye una propuesta del PP para rebajar tributos municipales como el IBI y activar bonificaciones en otros como el de circulación y de obras. Por su parte, el Bloque quiere abrir un debate sobre la decisión de talar 12 árboles (la mayoría acacias) de gran porte en la Avenida do Parque. Los dos ediles de Bloque piden que se hagan públicos los informes técnicos que justifican esta tala. Los árboles padecen una plaga, pero desde el Bloque se indican que hasta la fecha mitigan las islas de calor y mejoran la calidad del aire.

