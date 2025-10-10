Silleda celebra el 16 el pleno que solicitaron los dos partidos de la oposición

El gobierno de Silleda convocó ayer el pleno extraordinario que días atrás solicitaron los dos partidos de la oposición, PP y BNG. Para celebrar una sesión extraordinaria, debe ser solicitada por una cuarta parte de la corporación, que en el caso de Silleda son suficientes con 4 de los 13 ediles. PP y BNG suman 7.

El orden del día incluye una propuesta del PP para rebajar tributos municipales como el IBI y activar bonificaciones en otros como el de circulación y de obras. Por su parte, el Bloque quiere abrir un debate sobre la decisión de talar 12 árboles (la mayoría acacias) de gran porte en la Avenida do Parque. Los dos ediles de Bloque piden que se hagan públicos los informes técnicos que justifican esta tala. Los árboles padecen una plaga, pero desde el Bloque se indican que hasta la fecha mitigan las islas de calor y mejoran la calidad del aire.